Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başladı. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım Başakşehir. Temsilcimiz, bu sezon gruplardaki ilk maçına Almanya'da Leipzig deplasmanında çıkıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, H Grubu ilk maçında Leipzig'e sürpriz yaşatmak istiyor. Temsilcimizin performansı ülke puanı açısından da çok kritik.



İŞTE MÜCADELENİN 11'LERİ

LEIPZIG: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Rafael, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ DEFA

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.



LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI

Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.



LİGLERDE LEIPZİG İYİ DURUMDA

Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.



BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı yarın oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan Leipzig - Başakşehir maçı öncesi açıklama!