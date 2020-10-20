Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig!

’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig!

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başladı. Bu sezon ’nde ülkemizi temsil eden tek takım . Temsilcimiz, bu sezon gruplardaki ilk maçına ’da Leipzig deplasmanında çıkıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, H Grubu ilk maçında Leipzig'e sürpriz yaşatmak istiyor. Temsilcimizin performansı ülke puanı açısından da çok kritik.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 20:54 Son Güncelleme: 20.10.2020 21:06 ABONE OL
Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başladı. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım Başakşehir. Temsilcimiz, bu sezon gruplardaki ilk maçına Almanya'da Leipzig deplasmanında çıkıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, H Grubu ilk maçında Leipzig'e sürpriz yaşatmak istiyor. Temsilcimizin performansı ülke puanı açısından da çok kritik.

İŞTE MÜCADELENİN 11'LERİ
LEIPZIG: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Rafael, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ DEFA
Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI
Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

LİGLERDE LEIPZİG İYİ DURUMDA
Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK
Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı yarın oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan Leipzig - Başakşehir maçı öncesi açıklama!

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?
SON DAKİKA- 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek, okullar açılacak mı?
SON DAKİKA HABERİ: Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı! Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayınladı: Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı! 20 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?
SON DAKİKA HABERİ: Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, son durum ne?
SON DAKİKA HABERLER... Altın fiyatları hareketlendi! 20 Ekim Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA! Karabağ'ın kalbine giden Suşa'dan kritik haber geldi
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca sevinç gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA: Corona virüs aşısı ile ilgili umut veren gelişme! Aşı çalışmalarında sona gelindi!
Son dakika haberleri: Koronavirüste vakalar arttı ek önlemler yolda! Hangi tedbirler alınacak?
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA