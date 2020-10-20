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Nedyalkov için harekete geçti!

Son dakika haberleri... Sezon başında ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katan Beşiktal, bu bölgeye bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 20:01 Son Güncelleme: 20.10.2020 20:08 ABONE OL
Beşiktaş Nedyalkov için harekete geçti!

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok isimle güçlendiren ve sol beke Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala takviyesini gerçekleştiren Beşiktaş'ın, sürpriz bir hedef peşinde olduğu kaydedildi.

Bulgar basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlılar Ludogorets'in 27 yaşındaki sol beki Anton Nedyalkov'u yakından takip ediyor.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇINA GÖZLEMCİ
Beşiktaş'ın, Ludogorets'in UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Antwerp ile oynayacağı maç için gözlemci göndereceğini Bulgar kulübüne bildirdiği ve Nedyalkov'u izleteceği belirtildi.

Geçen yaz da oyuncuyla ilgilendiği kaydedilen Beşiktaş'ın, sol bekte alternatif yaratmak için bu transferi yapmak istediği bilgisi de paylaşıldı.

ANTON NEDYALKOV KİMDİR?
Sol bek ile birlikte stoper olarak da görev alabilen 1,81'lik savunmacı, Ludogorets'e 2018'de MLS ekibi FC Dallas'tan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bulgaristan Milli Takımı'nda da oynayan ve Bulgar ekibinde vazgeçilmez biri isim olan ve 92 maça çıkan Nedyalkov, 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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Beşiktaş Nedyalkov için harekete geçti!
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