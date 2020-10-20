Bizim goller sağlık taraması gibi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası hem kırmızı kart gören Etebo'ya hem de VAR'a eleştirilerde bulundu. 10 kişi kalmanın planlarını bozduğunu söyleyen İmparator şu ifadeleri kullandı:hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruzBu sefer 10 kişiyle uğraşmaya başladık.kalmak kolay değil, buna rağmen iyi ataklar da geliştirdik ve golü attık, ancak iptal oldu.Öyle tarıyorlar bizim golleri.yazık olduğu bir maç.Bu seviyede bu kadar bireysel hata olursa kaybedersiniz.Belhanda ve Feghouli için ise şu yorumu yaptı: "İkisi de maaşında indirim yapmadı, sayın başkanın ifadeleri doğrudur. Ancak benim bir ceza verme gibi bir durumum olamaz. Ekonomi ayrı, sportif ayrı bir durum. Bu arkadaşlar uzun yoldan geldiler, teknik olarak yedek bıraktık."SARI-KIRMIZILI kulübün bonservislerine 30 milyon Euro yatırım yaptığı Diagne, Belhanda, Feghouli, Donk ve Ömer Bayram Alanyaspor maçında ilk 11'de değildi. 2.2 milyon TL garanti ücreti ile Galatasaray'ın en ucuz isimlerinden Taylan Antalyalı ise as kadroda sahaya çıktı.alınmadığıiçin moralibozuk olduğu gözlenenBelhanda, karşılaşmaöncesi kulübede kulaklığıylatelefondan bir şeylerizledi ve kimseylekonuşmadı.Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ikinci yarıdaki oyundan çok memnun olmasa da haklı bir 3 puan aldıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "G.Saray'ı yenmeyi oyun, baskı ve mantalite olarak bence hak ettik. Sergen Yalçın hocayla 4 sezon çalışırken bile aklımda teknik direktörlük vardı, ekibim bile hazırdı. Ofansif oyunumuz devam edecek" diye konuştu.adet locaya sahip Türk Telekom Stadı 8 ay sonra kapılarını taraftarına açtı. Koltuk sayısı 8-12-16- 24 arasında değişen localarda en ucuz koltuk 2 bin 500 TL idi. Bin 500'e yakın taraftar bekleyen yönetimin planı tutmadı. Localarda yerini alan 500'ün üzerinde taraftar, tezahüratlarıyla takıma destek verdi.