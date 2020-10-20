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Bizim goller sağlık taraması gibi

Teknik Direktörü , ’nın VAR’dan iptal edilen golü için çok çarpıcı bir yorum yaptı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Bizim goller sağlık taraması gibi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası hem kırmızı kart gören Etebo'ya hem de VAR'a eleştirilerde bulundu. 10 kişi kalmanın planlarını bozduğunu söyleyen İmparator şu ifadeleri kullandı:
HER hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken, hiç beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer 10 kişiyle uğraşmaya başladık.
10 KİŞİ kalmak kolay değil, buna rağmen iyi ataklar da geliştirdik ve golü attık, ancak iptal oldu. Bizim gollerde VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri.
EMEKLERİN yazık olduğu bir maç. Öndesin, hiç alakası yok, maalesef oyuncumuzun profesyonellikle uzaktan yakından alakası olmayan bir hareketi ve kırmızı kart. Bu seviyede bu kadar bireysel hata olursa kaybedersiniz.

BEN CEZA VERMEM!
TERİM; Belhanda ve Feghouli için ise şu yorumu yaptı: "İkisi de maaşında indirim yapmadı, sayın başkanın ifadeleri doğrudur. Ancak benim bir ceza verme gibi bir durumum olamaz. Ekonomi ayrı, sportif ayrı bir durum. Bu arkadaşlar uzun yoldan geldiler, teknik olarak yedek bıraktık."

30 MİLYON €'LUK KULÜBE
SARI-KIRMIZILI kulübün bonservislerine 30 milyon Euro yatırım yaptığı Diagne, Belhanda, Feghouli, Donk ve Ömer Bayram Alanyaspor maçında ilk 11'de değildi. 2.2 milyon TL garanti ücreti ile Galatasaray'ın en ucuz isimlerinden Taylan Antalyalı ise as kadroda sahaya çıktı.

KİMSEYLE KONUŞMADI
11'E alınmadığı için morali bozuk olduğu gözlenen Belhanda, karşılaşma öncesi kulübede kulaklığıyla telefondan bir şeyler izledi ve kimseyle konuşmadı.

KAZANMAYI HAK ETTİK
ALANYASPOR Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ikinci yarıdaki oyundan çok memnun olmasa da haklı bir 3 puan aldıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "G.Saray'ı yenmeyi oyun, baskı ve mantalite olarak bence hak ettik. Sergen Yalçın hocayla 4 sezon çalışırken bile aklımda teknik direktörlük vardı, ekibim bile hazırdı. Ofansif oyunumuz devam edecek" diye konuştu.

PLAN TUTMADI… Localar boş kaldı
198 adet locaya sahip Türk Telekom Stadı 8 ay sonra kapılarını taraftarına açtı. Koltuk sayısı 8-12-16- 24 arasında değişen localarda en ucuz koltuk 2 bin 500 TL idi. Bin 500'e yakın taraftar bekleyen yönetimin planı tutmadı. Localarda yerini alan 500'ün üzerinde taraftar, tezahüratlarıyla takıma destek verdi.

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Bizim goller sağlık taraması gibi
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