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'de maçında oynayacak mı?

Son dakika haberleri... 'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda 'yi 3-2 mağlup ettği maçta takımının ilk folünü kaydeden , sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yıldız futbolcunun derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:23 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:41 ABONE OL
Fenerbahçe'de Jose Sosa Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşan ve mücadeleden 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku yaşanmıştı. 26. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyette rol oynayan Arjantinli yıldız sakatlık geçirmiş ve değişiklik istemiş ve kenara alınarak Mert Hakan oyuna dahil olmuştu.

Göztepe maçında teknik heyete değişiklik işareti yaparak oyundan çıkan Sosa'nın şu an herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. Ayak serçe parmağında kırık olan yıldız oyuncu Trabzonspor derbisinde karşı forma giyeceği de gelen bilgiler arasında.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa Trabzonspor maçında oynayacak mı?
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