Galatasaray galibiyeti unuttu

F.Bahçe- Rangers - Kasımpaşa üçgeninde dağılan Galatasaray'da sorununikilisi olmadığı Alanyaspor maçında ortaya çıktı.Etebo'nun Linnes'e gönderdiği topa acemice eliyle dokunanpenaltı yaptı,kaçırmadı.Üstün oynadığı maçta geri düşen Alanyaspor önce frikikte kötü yer tutan Fatih Öztürk'e cezayı kesenile skoru 1-1 yaptı,devre bitmeden atılmasıyla avantaj yakaladı.10 kişikalan Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao çıktı,ile orta saha kalabalık tutuldu.Aslan, Belhanda ile golü buldu ancak VAR'dan Babel'in eline takıldı.Uzatmanın son anlarında karambolde önüne gelen topu tamamlayanAkdeniz ekibini lider yaptı.71. dakikada Alanyaspor savunmasının üst üste hataları ve topu bir türlü uzaklaştıramaması sonucunda ceza alanı içinde Belhanda düzgün bir vuruş yaptı ve golü buldu. Ancak öncesindeki pozisyonda kaleci ile girdiği hava mücadelesinde topun Babel'in eline çarpması uyarısı gelince gol iptal oldu. Babel pozisyon için, "Hiç farkında olmadan elle dokunmuşum. Bu da beni inanılmaz üzdü" diyerek duygularını dile getirdi.Galatasaray'da gol yükünü Falcao çekiyor. Dün kazanılan penaltıda topun başına geçen Kolombiyalı, bu sezonki 3. penaltı (G.Antep, Başakşehir, Alanya) golüne imza atarken toplamda 4'ü buldu. Sarı-kırmızılıların 5 haftada attığı 6 golün 4'ü Kolombiyalı yıldızdan geldi. Takım 10 kişi kalınca taktik gereği oyundan alınan Falcao ikinci 45 dakikayı tribünden izledi.Süper Lig'de üst üste iki maçındagol atamayan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında sessizliğini bozdu. Ancak Aslan'ın galibiyet özlemi 3 maça çıktı. İlk iki hafta38. dakikada Alanyasporlu futbolcular Saracchi'nin topu eliyle kestiği yönünde itirazda bulunsalar da hakem penaltıya gerek görmedi. VAR hakemi Özgür Yankaya'dan da uyarı gelmedi.Moubandje'nin ceza sahasında topa eliyle müdahalesi Galatasaray'a penaltı kazandırdı.