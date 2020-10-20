Galatasaray galibiyeti unuttu

Aytemiz Alanyaspor’a 90+5’te yediği golle 2-1 yenilen Galatasaray ligde 3 maçtır kazanamıyor. Falcao'nun penaltısıyla öne geçen Aslan, Babacar'ın frikiğiyle avlandı. Etebo ilk yarının uzatmasında kızarınca takımını 10 kişi bıraktı. Belhanda'nın şık golü Babel'in 'el'i nedeniyle iptal edildi. Alanya hesabı Davidson ile kesti. Turuncu-yeşilliler, liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri aldı
F.Bahçe- Rangers - Kasımpaşa üçgeninde dağılan Galatasaray'da sorunun Belhanda-Feghouli ikilisi olmadığı Alanyaspor maçında ortaya çıktı.
Etebo'nun Linnes'e gönderdiği topa acemice eliyle dokunan Moubandje penaltı yaptı, Falcao kaçırmadı.
Üstün oynadığı maçta geri düşen Alanyaspor önce frikikte kötü yer tutan Fatih Öztürk'e cezayı kesen Babacar ile skoru 1-1 yaptı, Etebo'nun devre bitmeden atılmasıyla avantaj yakaladı.
10 kişikalan Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao çıktı, Ömer Bayram ve Belhanda ile orta saha kalabalık tutuldu.
Aslan, Belhanda ile golü buldu ancak VAR'dan Babel'in eline takıldı.
Uzatmanın son anlarında karambolde önüne gelen topu tamamlayan Davidson, Akdeniz ekibini lider yaptı.
"İNANILMAZ ÜZGÜNÜM"
71. dakikada Alanyaspor savunmasının üst üste hataları ve topu bir türlü uzaklaştıramaması sonucunda ceza alanı içinde Belhanda düzgün bir vuruş yaptı ve golü buldu. Ancak öncesindeki pozisyonda kaleci ile girdiği hava mücadelesinde topun Babel'in eline çarpması uyarısı gelince gol iptal oldu. Babel pozisyon için, "Hiç farkında olmadan elle dokunmuşum. Bu da beni inanılmaz üzdü" diyerek duygularını dile getirdi.
6 GOLÜN 4'Ü FALCAO'DAN
Galatasaray'da gol yükünü Falcao çekiyor. Dün kazanılan penaltıda topun başına geçen Kolombiyalı, bu sezonki 3. penaltı (G.Antep, Başakşehir, Alanya) golüne imza atarken toplamda 4'ü buldu. Sarı-kırmızılıların 5 haftada attığı 6 golün 4'ü Kolombiyalı yıldızdan geldi. Takım 10 kişi kalınca taktik gereği oyundan alınan Falcao ikinci 45 dakikayı tribünden izledi.
SESSİZLİĞİ BİTİRDİ HASRETİ DİNMEDİ
Süper Lig'de üst üste iki maçında (Fenerbahçe:0-0 / Kasımpaşa: 1-0) gol atamayan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında sessizliğini bozdu. Ancak Aslan'ın galibiyet özlemi 3 maça çıktı. İlk iki hafta Gaziantep FK (3-1) veBaşakşehir'i (2-0) yenensarı-kırmızılılar son 3karşılaşmasından sadece1 puan çıkarabildi.
ALANYA PENALTI BEKLEDİ
38. dakikada Alanyasporlu futbolcular Saracchi'nin topu eliyle kestiği yönünde itirazda bulunsalar da hakem penaltıya gerek görmedi. VAR hakemi Özgür Yankaya'dan da uyarı gelmedi.
Dk. 33
Moubandje'nin ceza sahasında topa eliyle müdahalesi Galatasaray'a penaltı kazandırdı.