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'dan açıklaması

'de 'a 2-1 yenilen , bugün antrenmanlara başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Norveç 'ndan sakat dönen 'nin özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:47 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:04 ABONE OL
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alan çalışmalarının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı belirtildi.

Omar Elabdellaoui'nin takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması
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