Hatay-A.Gücü maçı da ertelendi

17'SI futbolcu 19 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Hatayspor'un, Erzurum ile oynaması gereken maçının ertelenmesinin ardından 6. haftada Ankaragücü ile yapacağı mücadele de iptal edildi.Yönetmeliğe göre, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor. Bu arada Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş'in de Koronavirüs'e yakalandığı açıklanırken, Kayserispor da bir futbolcusunda virüs saptandığını duyurdu.