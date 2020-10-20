Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann: Sezonun en iyi maçı değildi

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, H Grubu'nda çıktığı ilk maçta Alman temsilcisi Leipzig'e deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İşte Nagelsmann'ın sözleri...

"Kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak çok önemli. Umarım Manchester United'ı da yenerek 6 puanla harika bir başlangıç yapmış oluruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak."



"Sezonun en iyi maçını oynamadık belki. İlk 20 dakika iyiydik, 2-0 öne geçtik. İkinci golden sonra biraz yorulduk ve Başakşehir'e biraz alanlar açıldı. Boş alanlar bıraktık ama onlar da pozisyon üretemediler. 3. golü de atabilirdik ama savunmada da iyiydik."

Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik