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Milan'da sakatlandı

Pandemi döneminden sonraki iyi performansına bu sezon da devam eden Milan forması giyen , bu sabah yapılan antrenmanda sakatlandı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 19:06 ABONE OL
Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.

La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.

Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.

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Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
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