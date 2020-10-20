Son dakika: Ankaragücü'nde 5 corona virüsü vakası!

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, 4'ü futbolcu, 1'i teknik ekipten olmak üzere toplamda 5 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan salgına yakalananların karantina sürecinin başladığı da ifade edildi.



Ankaragücü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü"