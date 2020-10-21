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'ta 3 kritik eşik

Üst üste oynayacağı Denizlispor, ve FK maçlarından 9 puan çıkarmayı hedefleyen siyah-beyazlıları aksi bir durumda zor günler bekliyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ta 3 kritik eşik

Yeni sezona büyük umutlarla giren ancak istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş'ta herkesi kritik haftalar bekliyor. Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu üç haftayı kayıpsız geçmekten başka bir şey düşünmüyor. 4 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 18. sırada bulunan Beşiktaş'ta artık puan kaybına tahammül yok. Gaziantep ile oynanacak maçtan sonra milli araya girilecek. Sonrasında ise Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kartal, bu sebeple 3 maçta 9 puandan başka bir şey düşünmüyor. Aksi takdirde sıkıntıların büyüyeceği ve takım içinde bazı radikal kararların alınacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın dünkü idmanına sakatlıkları bulunan Hasic, Atakan, N'Koudou ve Ljajic'in yanı sıra KOVİD- 19 testi pozitif çıkan Mensah katılmadı. Antrenman sonunda çift kale maçı kazanan takım zafer pozu verdi.

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Beşiktaş'ta 3 kritik eşik
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