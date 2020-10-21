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Caner’le kıyaslanmam doğru olmaz!

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Caner’le kıyaslanmam doğru olmaz!
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabrice N'Sakala, şampiyonluğa inandıklarını belirtti. Demokratik Kongolu futbolcu, "İnsan içinde utandığım için tesislerde gitar çalamıyorum. Ama söz, sezon sonunda şampiyon olursak statta çalacağım" diye konuştu. F.Bahçe'yi çalıştıran eski hocası Erol Bulut'la ilgili soruya, "Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var ancak o bana hiçbir zaman F.Bahçe'ye 'Gel' ya da 'Gelir misin?' demedi. Tercihi bana bıraktı, ben de Beşiktaş'ı seçtim" cevabını veren 30 yaşındaki sol bek, Caner'le kıyaslanması hakkında ise "Bizler farklıyız, onun kendine göre, benim de kendime göre tarzım var. Aynı sonucu beklemek doğru olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
N'Sakala, lige iyi başlayamamalarını yeni oyunculardan kurulu bir takım olmalarına bağladı ve en kısa sürede toparlanacaklarını dile getirdi.

LOCALARDAN EN AZ 30 MİLYON TL
Vodafone Park'taki 3270 kişi kapasiteli 147 locanın 120'si ilk günden satıldı. TFF'nin kararı gereği maçlarda localara kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak. Bu durumda Beşiktaş'ın iç saha maçlarını 1637 kişi izleyecek. Siyah-beyazlılar, localardan en az 30 milyon TL gelir bekliyor.

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Caner’le kıyaslanmam doğru olmaz!
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