Caner’le kıyaslanmam doğru olmaz!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabrice N'Sakala, şampiyonluğa inandıklarını belirtti. Demokratik Kongolu futbolcu, "İnsan içinde utandığım için tesislerde gitar çalamıyorum. Ama söz, sezon sonunda şampiyon olursak statta çalacağım" diye konuştu. F.Bahçe'yi çalıştıran eski hocası Erol Bulut'la ilgili soruya, "Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var ancak o bana hiçbir zaman F.Bahçe'ye 'Gel' ya da 'Gelir misin?' demedi. Tercihi bana bıraktı, ben de Beşiktaş'ı seçtim" cevabını veren 30 yaşındaki sol bek, Caner'le kıyaslanması hakkında isedeğerlendirmesinde bulundu.N'Sakala, lige iyi başlayamamalarını yeni oyunculardan kurulu bir takım olmalarına bağladı ve en kısa sürede toparlanacaklarını dile getirdi.Vodafone Park'taki 3270 kişi kapasiteli 147 locanın 120'si ilk günden satıldı. TFF'nin kararı gereği maçlarda localara kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak. Bu durumda Beşiktaş'ın iç saha maçlarını 1637 kişi izleyecek. Siyah-beyazlılar, localardan en az 30 milyon TL gelir bekliyor.