Gelen gideni arattı

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’da iyi yönetilmeyen dönemi ile başlayan süreç, başarısız sonuçlarla taçlandı!

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
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Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye, Mensah'ı Beşiktaş'a kaptıran G.Saray, Seri ve Lemina'yı çok istemesine rağmen tekrar kiralayamadı. Polonya'dan Moder ve Norveç'ten Coulibaly için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Listede son sıralarda yer alan Etebo kiralandı. Kanattan devşirme orta saha olan Etebo gördüğü kırmızı kartla Alanya mağlubiyetinin baş sorumlularından oldu. 500 bin Euro zam isteğine olumsuz yanıt verilen ve Suudi Arabistan'a satılan Gomis yerine Diagne ve Falcao 50 milyon Euro mali yükün altına girilerek transfer edildi. Ancak ikisi de penaltı dışında skor katkısı yapamadı. G.Saray, sol açıkta oynattığı 33 yaşındaki Arda ve Babel'le hücumda ağır kaldı.

SERİ KADRO DIŞI KALDI
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve teknik direktör Fatih Terim'in, "Seri gibi register bir futbolcu lazım" diyerek çok istediğini belli ettiği Michael Seri, İngiltere'de şok yaşadı. Fulham, 29 yaşındaki orta sahayı 25 kişilik kadro listesine yazmadı ve lisansını çıkarmadı. Seri'yi tekrar kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fulham'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

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