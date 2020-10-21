Hızlı pas, ofansif futbol!

Başakşehir maçında eleştirilen Trabzonspor'da teknik heyet de oyun planlarında değişime gidiyor. Bu hafta F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek olan Karadeniz temsilcisindeRakibin hatalarını iyi analiz etmeyi planlayan Eddie Newton,mantalitesini bu kez takıma tam anlamıyla adapte etmek istiyor.TRABZONSPOR'UN Portekizli futbolcusu Joao Pereira, kendisini eleştiren bir taraftara tepki gösterdi… Sosyal medyadan,şeklinde yorum yapan bir taraftarın paylaşımına,yazan deneyimli oyuncuya diğer taraftarlar ise destek oldu.