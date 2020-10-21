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Hızlı pas, ofansif futbol!

, F.Bahçe maçı için kurmayları ile birlikte analizlere başlarken hedef; takımı farklı bir kimlikle F.Bahçe maçında oynatmak

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Hızlı pas, ofansif futbol!
Başakşehir maçında eleştirilen Trabzonspor'da teknik heyet de oyun planlarında değişime gidiyor. Bu hafta F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek olan Karadeniz temsilcisinde takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek isteyen teknik direktör Eddie Newton, oyunculara verdiği iki günlük iznin ardından tüm ekibiyle birebir görüşmeleri artıracak. Rakibin hatalarını iyi analiz etmeyi planlayan Eddie Newton, "Hızlı pas, topla oynama ve ofansif futbol" mantalitesini bu kez takıma tam anlamıyla adapte etmek istiyor.

PEREİRA'DAN YANIT: SEN 'DANİ ALVES' OLMALISIN!
TRABZONSPOR'UN Portekizli futbolcusu Joao Pereira, kendisini eleştiren bir taraftara tepki gösterdi… Sosyal medyadan, "Bence Pereira ligin en kötü sağ beki" şeklinde yorum yapan bir taraftarın paylaşımına, "Üzgünüm ama sanırım sen Dani Alves olmalısın" yazan deneyimli oyuncuya diğer taraftarlar ise destek oldu.

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Hızlı pas, ofansif futbol!
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