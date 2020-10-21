Hızlı pas, ofansif futbol!

Eddie Newton, F.Bahçe maçı için kurmayları ile birlikte analizlere başlarken hedef; takımı farklı bir kimlikle F.Bahçe maçında oynatmak
Giriş Tarihi: 21.10.2020ABONE OL
Başakşehir maçında eleştirilen Trabzonspor'da teknik heyet de oyun planlarında değişime gidiyor. Bu hafta F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek olan Karadeniz temsilcisinde takımın moralve motivasyonunu yükseltmekisteyen teknik direktör EddieNewton, oyunculara verdiğiiki günlük iznin ardındantüm ekibiyle birebirgörüşmeleri artıracak. Rakibin hatalarını iyi analiz etmeyi planlayan Eddie Newton, "Hızlı pas, topla oynamave ofansif futbol" mantalitesini bu kez takıma tam anlamıyla adapte etmek istiyor.
PEREİRA'DAN YANIT: SEN 'DANİ ALVES' OLMALISIN!
TRABZONSPOR'UN Portekizli futbolcusu Joao Pereira, kendisini eleştiren bir taraftara tepki gösterdi… Sosyal medyadan, "BencePereira ligin en kötü sağ beki" şeklinde yorum yapan bir taraftarın paylaşımına, "Üzgünüm ama sanırımsen Dani Alves olmalısın" yazan deneyimli oyuncuya diğer taraftarlar ise destek oldu.