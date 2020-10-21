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Kadıköy’de koz Nwakaeme

Abdulkadir Parmak ve Ekuban’ın yokluğunda ’nin takıma katılması teknik heyete de nefes aldırdı. 31 yaşındaki oyuncu pazar günü Fenerbahçe deplasmanında bordo-mavililerin hücum yükünü omuzlayacak

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Kadıköy’de koz Nwakaeme
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ülkesi Nijerya'ya giden ve 1 hafta kalan Nwakaeme, Trabzon'a dönüşte hastalık sorunu yaşadı. Bağırsak enfeksiyonu geçiren hücum oyuncusu bu nedenle de M.Başakşehir karşısında forma giyemedi. Hafta başı itibariyle takımla birlikte çalışmalarına başlayan Anthony Nwakaeme tam anlamıyla sağlığına kavuştu. Trabzonspor için kritik önem arz eden Fenerbahçe mücadelesinde takımın en büyük kozu olması beklenen Nwakaeme'nin çok moralli olduğu ifade edilirken yıldız oyuncunun antrenman eksiğini de kapattığı bildirildi. Hücum anlamında sorun yaşayan bordo-mavililer, Nwakaeme ile bu sorunu çözüp İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

22 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Geçen sezon Trabzonspor forması ile 14 gol atıp 8 kez de asist yaparak kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bırakan Nwakaeme, bu sezon da 4 maçta 1 golle yoluna devam ediyor.

TEKNİK ADAM İŞİ RAFTA!
Trabzonspor'da teknik direktör Newton'ın durumu için yapılan tartışmalar şimdilik rafa kaldırıldı. Bordo-mavili kulüp F.Bahçe maçına odaklandı. Hafta sonunda başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi bir değerlendirme yapmıştı. Yönetim, F.Bahçe maçını bekleme kararı alırken, Abdullah Avcı'nın yanı sıra Fatih Tekke'nin adı da kulislere düştü. Bu arada Ağaoğlu, önce Newton ile sonra da takımla bir görüşme yaptı. F.Bahçe mücadelesinin önemini oyunculara aktaran Ağaoğlu, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Konuşulanlara kulaklarınızı tıkayın ve sahada gereken cevabı verin" dedi.

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Kadıköy’de koz Nwakaeme
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