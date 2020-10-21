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3-1 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 'yu konuk etti. İngiliz ekibi 1-0 geriye düştüğü maçı 'ın attığı frikik golüyle çevirmeyi başardı. Daha sonra ile de bir gol bulan City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 00:33 Son Güncelleme: 22.10.2020 01:53 ABONE OL
Manchester City 3-1 Porto | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından Manchester City, C Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu konuk etti. İngiliz devi, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak gruba üç puanla başladı.

Portekiz temsilcisi 14'te Luis Diaz'ın golüyle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçerken, City bu gole 20'de Agüero'nun penaltısıyla yanıt verdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Guardiola'nın ekibi, 65. dakikada Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın golüyle 2-1 öne geçti.

73'te sahne alan Ferran Torres ise Manchester City'yi rahatlatan golü kaydetti: 3-1.

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Manchester City 3-1 Porto | MAÇ SONUCU
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