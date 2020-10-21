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: Kimseden korkmuyoruz

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Okan Buruk: Kimseden korkmuyoruz
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaçan fırsatlardan dert yandı. Daha yaratıcı olmaları gerektiğinin de altını çizen Buruk, "Maçın başında çok net fırsatlar kaçırdık, öne geçsek farklı bir maç olurdu. Kötü de goller yedik. Uzun zamandır Leipzig'e karşı bu kadar fırsat bulan, rakibi kendi sahasına hapseden bir takım yoktur. En büyük eksiğimiz rakip geri çekildiğinde beşli savunmaya döndüklerinde daha yaratıcı olabilirdik. PSG maçı için de şunu söyleyeyim, kimseden korkmamak lazım" yorumunu yaptı.

LEİPZİG'DE KOVİD-19 ŞOKU
Alman ekibi maçın başlamasına 3 saat kala Kovid-19 şoku ile sarsıldı. Testlerde takımın Malili ismi Amadou Haidara'nın sonucunun pozitif olduğu ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Leipzig'in diğer oyuncularında ise bir sorun olmadığı açıklandı.

AVRUPA'DA SPONSORU THY
Başakşehir'in Avrupa Kupası karşılaşmalarındaki sponsoru Türk Hava Yolları oldu. THY ile Başakşehir Kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre 2020-21 sezonunda H Grubu'nda mücadele eden temsilcimizin forma sponsorluğunu THY yapacak.

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Okan Buruk: Kimseden korkmuyoruz
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