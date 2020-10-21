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Sıklet farkı

, ’nde geçen sezonun yarı finalisti ’e diş geçiremedi. Başakşehir savunmasının 16'da engel olamadığı Angelino, 20'de yine ağları buldu. Temsilcimiz ikinci yarıda toparlansa da Almanya'dan puansız döndü. Gruptaki diğer maçta ise M.United, PSG'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti

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Sıklet farkı
14. dakikaya kadar Medipol Başakşehir'in 2 net pozisyonu vardı... Ancak Leipzig, bu kaçan fırsatlar sonrasında bir daha sahada tutunma şansı bırakmadı. Kaçan gollere üzülme fırsatı bulamadan savunma arkasına atılan uzun topta Angelino, hem topu kontrol etti hem de Epureanu'ya çalım attı. Beklemeye gerek bile duymadan tek vuruş ile ağları buldu. Leipzig'in direkt ayağa oynayan sisteminde yapılmayacak hata yapıldı! Savunmadaki pas trafiğinde kaybedilen topu Poulsen, Nkunku'ya gönderdi, son topla buluşan Angelino ise ikinci golünü turuncu-lacivertlilerin ağlarına yolladı. Leipzig 2. yarıda vites küçülttü, Başakşehir'e topu kullanma ama uzakta durma görevi biçti. 2. yarıyı da rejenerasyon idmanı gibi geçirip 2-0 ile sahadan ayrıldı.
Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde 2017- 18'de Beşiktaş'a iki maçta da kaybederken ilk kez bir Türk takımını mağlup etti.

REKOR ARTIK İSTANBUL'UN!
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde sahne alması ile birlikte İstanbul da ilginç bir listede zirveye çıktı. Devler Ligi'nde daha önce G.Saray 16 kez grup aşamasında yer alırken onu 7 kez bu arenada boy gösteren Beşiktaş takip etti. Fenerbahçe de Türkiye'yi 6 kez temsil etti. Başakşehir'in de gruplarda maça çıkması sonrasında İstanbul şehri, Devler Ligi'nde grup aşamasına en fazla takım sokan (4) kent oldu.

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