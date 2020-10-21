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Tedbir alınamadı!

Sakatlığı nedeniyle kaleyi ’e emanet eden Muslera 9 sezonda frikikten sadece 5 gol yemişti. Fatih ise 5 haftada 3 kez ceza sahası dışından avland,ı 1 numaranın asıl sahibini arattı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Tedbir alınamadı!
Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan G.Saray, son üç haftada toplam 8 puan kaybederken, gözler yine Fernando Muslera'yı aradı. Ocak ayında geri dönecek olan Uruguaylı eldivene bir ihtimal aralık ayında "Takıma katılabilir" diye lisans çıkaran Cimbom'da tecrübeli kalecinin boşluğu bir türlü dolmadı. Okan Kocuk'un yerine transfer edilen Fatih Öztürk de Muslera'nın yokluğunda büyük hayal kırıklığı yarattı. 9 sezonluk G.Saray kariyerinde frikikten toplam 5 gol yiyen Muslera'yı sadece Fenerbahçeli Alex ve Beşiktaşlı Talisca'nın savunmaya çarpan duran topları yanıltmıştı. Uruguaylı 1 numara, frikikten ya da ceza sahası dışından çok ender gol yerken, Fatih Öztürk 5 haftada 3. kez ceza sahası dışından avlandı. Babacar'ın frikiğinde hatalı yer tutan Fatih, Etebo ile birlikte Alanyaspor maçının kaderini belirledi.

G.Saray ile 361 maça çıkan Muslera, 121'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Uruguaylı oyuncu, 394 kez rakiplerine gol izni verdi. Muslera ortalama her 82 dakikada bir kalesinde gol gördü.

Fatih Öztürk, Aytemiz Alanyaspor maçında yenilen gollerde hatalıydı. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, bu sezon 5 lig maçında kalesinde 4 topu ağlarında gördü.

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