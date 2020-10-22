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Çankaya FK'yı 3 golle geçti!

2. Tur karşılaşmasında ekibi , sahasında Çankaya FK ile karşılaştı. Ev sahibi takım, 'ın 28 ve 86 ve Mehmet Bağlı'nın ise 90+2'deki golüyle mücadeleyi 3-0 kazanan taraf oldu. Bu sonuçla, Belediye Derincespor Başkant temsilcisini eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:00 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:01 ABONE OL
Belediye Derincespor Çankaya FK'yı 3 golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Kocaeli ekibi Belediye Derincespor, sahasında Çankaya FK ile karşılaştı. Ev sahibi takım, Muhammed Enes Yılmaz'ın 28 ve 86 ve Mehmet Bağlı'nın ise 90+2'deki golüyle mücadeleyi 3-0 kazanan taraf oldu. Bu sonuçla, Belediye Derincespor Başkant temsilcisini eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Erbaaspor 0-1 Yozgatspor
Ağrı 1970 1-2 Yeni Orduspor
Karaköprü Belediyespor 1-0 Osmaniyespor
Tepecikspor 1-0 1877 Alemdağ

GOL | Bld. Derincespor 1-0 Çankaya FK GOL | Bld. Derincespor 2-0 Çankaya FK GOL | Bld. Derincespor 3-0 Çankaya FK Ziraat Türkiye Kupası’nda Yozgatspor bir üst turda!

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Belediye Derincespor Çankaya FK'yı 3 golle geçti!
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