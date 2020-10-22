Büyüklük evde kaldı

Takımlarımızın Avrupa başarısı her geçen yıl düşerken diğer ülkelere karşı durumumuz da kötüye gidiyor...yöneticiler, iş Avrupa'ya gelince turist gibi gidip dönüyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maça çıkacakBeşiktaş önce Şampiyonlar Ligi ardından da Avrupa Ligi'nde elemeyi geçemedi. Tarihinde Avrupa şampiyonluğu olan Galatasaray iki maç kazanıp üçüncüsünde havlu attı. Alanyaspor, tarihinin ilk Avrupa mücadelesinde rakibini geçemedi ve kendi ligine döndü.Son 10 yıla baktığımızdaolmamıza nedenolan takımlarımız, son üç sezondatabloyu tersine döndürdü. TürkiyeBu sezon Avrupa'da mücadele eden takımlarımız tam anlamıyla döküldü… Bu yolun sonu nereye varır?Avrupa maçları futbolcular için bir vitrinken mücadele gücümüz neden bu kadar az ve bu sonuçlar Milli Takım'ı etkiler mi?Kısır çekişmeler bugünleri getirdiyolun sonu zaten belliydi. Çok da sürpriz olmadığını son yıllardaki skorlara baktığımızda görüyoruz. Sürekli olarak baş aşağı giden bir sürecimiz var. Takımlar kendi kısır iç çekişmeleri nedeniyle maalesef ciddi bir ivme kaybettiler.İşin başında kaynakların yanlış kullanılması,günlük popülizm için kullanılan kulüpler,ve işin başındakilere hesap soracak bir sistemin olmaması bugünleri getirdi.Kadro istikrarı yokTakım'ı etkileyeceğini düşünmüyorum. Orayı oluşturan oyuncuların birçoğu yurt dışındaki kulüplerde oynuyorlar.İyi liglerde oynayan oyuncularımız oradaki birikimlerini yansıtabildikleri için Milli Takımımız farklı bir yolda ilerliyor. Kulüplerimizin artık oyuncu grupları çoğunlukla yabancılardan oluştuğu için ilk soruda bahsettiğimiz konular, gelen oyuncuların kalitesi ve yaşı da bunda etkili oluyor . Takım kadroları da istikrarsız…. Süper Lig'de bu sene yapılanParası ve gücü olanların transfer yapmadığı, borç batağında olup, istikrarı değil sürekli dışarıdakinin peşinde koşan bir zihniyetin mukayesesini de okurlarımıza bırakalım.Avrupa'yı masraf olarak gören kafaadamların Avrupa'da başarılı olma gibi bir düşünceleri ve idealleri yok. Bu nedenle yaşanan bu tablo normal...diyen bir kesim spor adamı var! Maç kadrolarını bile ona göre yapıyor. Çünkü taraftarın da artık Avrupa umurunda değil.diyen bu kesim zaten Avrupa'da başarılı olamaz. 'diyen yönetici de başarılı olamaz.Zararı Ay-Yıldız görüyorTakım bir hafta içinde 3 maç yaptı. Almanya, Rusya ve Sırbistan ile 3 beraberlik, eleştiri konusu oldu...Sonra beklentiler Milli Takım'a yoğunlaşınca hayal kırıklığı da büyük oluyor. Aynı eleştiri bu kulüplere niye yapılmıyor!