Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde son gün heyecanı devam ediyor. Bu maçtan önce oynanan karşılaşmalarda Yeni Orduspor ile Yozgatspor tur atlayan takımlar oldu. Günin bir diğer maçında ise Belediye Derincespor sahasında Çankaya FK'yı ağırlıyor. Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Aykut Sergin yönetiyor. Belediye Derincespor - Çankaya FK maçını da sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
SONA EREN KARŞILAŞMALARDA SKORLAR
Erbaaspor 0-1 Yozgatspor
Ağrı 1970 1-2 Yeni Orduspor
DEVAM EDEN KARŞILAŞMALAR
Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor
Tepecikspor - 1877 Alemdağ
19:00 | Bucaspor 1928 - Somaspor