Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI İZLE

- Çankaya FK |

2. tur mücadelesinde son gün heyecanı devam ediyor. Bu maçtan önce oynanan karşılaşmalarda ile Yozgatspor tur atlayan takımlar oldu. - Çankaya FK maçını da sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:00 Son Güncelleme: 22.10.2020 15:07 ABONE OL
Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde son gün heyecanı devam ediyor. Bu maçtan önce oynanan karşılaşmalarda Yeni Orduspor ile Yozgatspor tur atlayan takımlar oldu. Günin bir diğer maçında ise Belediye Derincespor sahasında Çankaya FK'yı ağırlıyor. Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Aykut Sergin yönetiyor. Belediye Derincespor - Çankaya FK maçını da sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.



SONA EREN KARŞILAŞMALARDA SKORLAR
Erbaaspor 0-1 Yozgatspor
Ağrı 1970 1-2 Yeni Orduspor

DEVAM EDEN KARŞILAŞMALAR
Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor
Tepecikspor - 1877 Alemdağ

19:00 | Bucaspor 1928 - Somaspor

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Kadıköy'ü istila etmişlerdi! Eğer öldürülürse kokudan durulmuyor, yaşarsa yok ediyor...
Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Meral Akşener 'ispat etsinler' demişti... Eski Başkan Yardımcısı İYİ Parti'yi karıştıracak görüntüyü paylaştı...
Son dakika haberi: ÖSYM ile KPSS sorgulama nasıl yapılır? Merakla beklenen 2020 KPSS sonuçları az önce açıklandı
Esra Erol’dan son dakika haberi: Herkes bu olayı konuşuyor! Çeyrek asırlık hasret son buldu…
Son dakika haberi: 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte 5 ve 9. sınıfların okula gideceği o tarih...
Son Dakika Haberler: Fast food bağımlılığı hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır evden çıkamıyordu... 30 itfaiyeci zor kurtardı!
ÖSYM'DEN SON DAKİKA! KPSS sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile KPSS lisans sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı
KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020! KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI İZLE
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA