Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde son gün heyecanı devam ediyor. Bu maçtan önce oynanan karşılaşmalarda Yeni Orduspor ile Yozgatspor tur atlayan takımlar oldu. Günin bir diğer maçında ise Belediye Derincespor sahasında Çankaya FK'yı ağırlıyor. Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Aykut Sergin yönetiyor. Belediye Derincespor - Çankaya FK maçını da sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.







SONA EREN KARŞILAŞMALARDA SKORLAR

Erbaaspor 0-1 Yozgatspor

Ağrı 1970 1-2 Yeni Orduspor



DEVAM EDEN KARŞILAŞMALAR

Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor

Tepecikspor - 1877 Alemdağ



19:00 | Bucaspor 1928 - Somaspor