Fenerbahçe maçlarını yenilere anlattım

ordo-mavili kulübün kaptanlarından Uğurcan Çakır, dün düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. 24 yaşındaki kaleci, yeni bir takım olduklarını vurgulayarak,dedi. Avrupa'da oynamak istediğini ancak önceliğinin Trabzonspor olduğunu da ekleyen Çakır, "Trabzonspor'un da maddi bir beklentisi var. Doğru zamanda doğru kulübe gideceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili soruya ise, "Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli. Bunun farkındayız.Oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu maçların büyüklüğünü ve önemini anlattım" şeklinde yanıt verdi.