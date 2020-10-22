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maçlarını yenilere anlattım

’un başarılı kalecisi , pazar günü oynanacak F.Bahçe karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Fenerbahçe maçlarını yenilere anlattım
Bordo-mavili kulübün kaptanlarından Uğurcan Çakır, dün düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. 24 yaşındaki kaleci, yeni bir takım olduklarını vurgulayarak, "Sezonun daha başı. Çok çalışıp, yine şampiyonluk mücadelesi vereceğiz" dedi. Avrupa'da oynamak istediğini ancak önceliğinin Trabzonspor olduğunu da ekleyen Çakır, "Trabzonspor'un da maddi bir beklentisi var. Doğru zamanda doğru kulübe gideceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili soruya ise, "Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli. Bunun farkındayız. Gerçek oyunumuzu, potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu maçların büyüklüğünü ve önemini anlattım" şeklinde yanıt verdi.

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Fenerbahçe maçlarını yenilere anlattım
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