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'da iki yıldız isim antrenmana katılmadı!

Son dakika haberleri... 'in altıncı haftasında BB Erzurumspor'a konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı kırmızılıların son atrenmanına iki yıldız isim katılmadı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:37 ABONE OL
Galatasaray'da iki yıldız isim antrenmana katılmadı!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, bugünkü antrenmanda yer almadı. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Norveçli bek Martin Linnes de antrenmanda yer almadı.

EMRE AKBABA'NIN DİZLERİ DİKKAT ÇEKTİ!
Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıkmıştı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak geçtiğimiz hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba teknik direktör Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçında sahaya 11'de çıkmıştı.

SON GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Ligin 6'ncı haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar yapılan antrenmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Cimbom'un paylaştığı fotoğraflarda en dikkat çeken kare Emre Akbaba'nın yer aldığı kare oldu. Galatasaray'a geldikten sonra 2 kez ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bacaklarının görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.


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Galatasaray'da iki yıldız isim antrenmana katılmadı!
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