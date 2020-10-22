İtalyanlardan flaş Muriqi yorumu!

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi takımına uyum sağlamaya başladı.

İtalyan ekibinin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, corona virüsü sebebiyle bir süre takıma katılamadı. 26 yaşındaki futbolcu sonrasında ise gerekli testleri geçti ve takıma katıldı.

FORMUNU ARTIRIYOR

Ajansspor'un derlediği İtalyan basınında yer alan habere göre; golcü futbolcunun, Sampdoria ve Borussia Dortmund ile oynanan karşılaşmalarda süre aldığı ve formunu artırdığı ifade edildi.



Muriqi'nin performansını yükseltebilmek adına Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi'nin hafta sonu Bologna ile oynanacak maçta da Kosovalı oyuncuya süre vereceği belirtiliyor.

HOCASI MEMNUN

Ayrıca, Vedat Muriqi'nin takıma olan adaptasyonu ve uyumunun da Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'yi memnun ettiği belirtildi.