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İtalyanlardan flaş Muriqi yorumu!

'de Lazio'ya olan , corona virüsünü atlattıktan sonra süre almaya başladı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçında sonradan oyuna giren Kosovalı için İtalyanlar bir analiz yayınladı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:17 Son Güncelleme: 22.10.2020 18:20 ABONE OL
İtalyanlardan flaş Muriqi yorumu!

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi takımına uyum sağlamaya başladı.

İtalyan ekibinin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, corona virüsü sebebiyle bir süre takıma katılamadı. 26 yaşındaki futbolcu sonrasında ise gerekli testleri geçti ve takıma katıldı.

FORMUNU ARTIRIYOR
Ajansspor'un derlediği İtalyan basınında yer alan habere göre; golcü futbolcunun, Sampdoria ve Borussia Dortmund ile oynanan karşılaşmalarda süre aldığı ve formunu artırdığı ifade edildi.

Muriqi'nin performansını yükseltebilmek adına Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi'nin hafta sonu Bologna ile oynanacak maçta da Kosovalı oyuncuya süre vereceği belirtiliyor.

HOCASI MEMNUN
Ayrıca, Vedat Muriqi'nin takıma olan adaptasyonu ve uyumunun da Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'yi memnun ettiği belirtildi.

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İtalyanlardan flaş Muriqi yorumu!
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