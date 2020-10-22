Jetgiller!

Dünyanın en büyük kulüplerinde, dünyanın parasını kazanarak oynadılar ya da oynuyorlar. Pahalı araçlar, ultra lüks mekanlar onlar için sıradan. Sahip oldukları jetler ise yaşam standartlarını son seviyeye taşıdıklarının bir göstergesi… İşte futbolun yıldızları ve özel jetleri:18 yolcu kapasiteli jeti, 610 mil hız yapıyor. Değeri 28 milyon pound.Embraer Legacy 450 model jete sahip. Saatte 531 mil hız yapabilen uçağın kapasitesi 9 kişi. Maliyeti ise 10.8 milyon pound.Neymar ile aynı jete sahip ancak onunkisi daha konforlu. 14 kişilik kapasitesi bulunuyor. Maliyeti 25 milyon pound olan uçak saatte 528 mil hıza ulaşabiliyor.Futbolu bıraktıktan sonra da özel yaşamıyla hep gündemdeydi. Hatta hapishaneye bile düştü. Embraer Phenom 100 modelinde bir jeti bulunuyor. 7 kişilik kapasitesi var. Saatte 466 mil hıza ulaşabiliyor. Maliyeti ise 2.6 milyon pound.Emekli olan Sambacı, Cessna Citation CJ3 Plus tipi 9 yolcu alabilen bir uçağa sahip. 478 mil hıza ulaşabilen jetin değeri ise 5.7 milyon pound.Tottenham forması giyen Galli futbolcunun Cessna Citation XL Plus modelindeki jeti 8.6 milyon pound değerinde.