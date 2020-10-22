Takım çok ama gol yok

Futbol heyecanı Koronavirüs gölgesinde yaşanırken oynanan maçlardaki gol kısırlığı seyir zevkini bir hayli azaltmış durumda... Küme düşmenin kaldırılıp 21 takımla mücadelenin verildiği Süper Lig, gol sayısında Avrupa'nın bir hayli gerisinde kaldı. 5 haftada 49 karşılaşma oynanırken 2.37'lik bir gol ortalaması yakalandı.Dört büyükler içinde rakip filelereSergen Yalçın'ın takımıson üç senede iki kez şampiyonluk tacını takanTrabzon ise 5 golle 1 ortalamada kaldı.AVRUPA'NIN 11 büyük ligi incelendiğinde ilk sıra Cristiano Ronaldo ve Ibrahimovic gibi yıldızların mücadele ettiği İtalya Serie A'nın oldu. İtalya'da 3.76 olan ortalamayı, İngiltere Premier Lig 3.72 ile takip etti. Bundesliga'da (Almanya) 3.08, Belçika'da 3.05 olarak kayıtlara geçti. En şaşırtıcı olanı ise Türkiye'nin de gerisinde kalan La Liga'da yaşandı. İspanyollar 2.15 ortalamayla son sıraya demir attı.