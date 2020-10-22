Takım çok ama gol yok

Futbol heyecanı Koronavirüs gölgesinde yaşanırken oynanan maçlardaki gol kısırlığı seyir zevkini bir hayli azaltmış durumda... Küme düşmenin kaldırılıp 21 takımla mücadelenin verildiği Süper Lig, gol sayısında Avrupa'nın bir hayli gerisinde kaldı. 5 haftada 49 karşılaşma oynanırken 2.37'lik bir gol ortalaması yakalandı. Eniyi ortalama maç başı 2.6 golatan ve liderlik koltuğundaoturan Alanyaspor'un oldu.5 haftada sadece 2 gol atanve 0.4'lük ortalama yapangeçen senenin şampiyonuBaşakşehir en kötü ortalamaile son sırayı aldı.
4 BÜYÜKLERDE FENERBAHÇE ÖNDE
Dört büyükler içinde rakip filelere 7 gol gönderen (1.4)F.Bahçe en iyi olarak öneçıktı. Sergen Yalçın'ın takımı 5 gollü Beşiktaş 1.3 ortalamadakalırken son üç senede iki kez şampiyonluk tacını takan 6 gollü G.Saray ise 1.2 ortalamatutturdu. Trabzon ise 5 golle 1 ortalamada kaldı.
ZİRVE İTALYA'NIN İSPANYA SONUNCU
AVRUPA'NIN 11 büyük ligi incelendiğinde ilk sıra Cristiano Ronaldo ve Ibrahimovic gibi yıldızların mücadele ettiği İtalya Serie A'nın oldu. İtalya'da 3.76 olan ortalamayı, İngiltere Premier Lig 3.72 ile takip etti. Bundesliga'da (Almanya) 3.08, Belçika'da 3.05 olarak kayıtlara geçti. En şaşırtıcı olanı ise Türkiye'nin de gerisinde kalan La Liga'da yaşandı. İspanyollar 2.15 ortalamayla son sıraya demir attı.