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Takım çok ama gol yok

Avrupa’nın 11 büyük ligi incelendiğinde Türkiye 10. sırada kendine yer bulabildi. İlk sırada ise 3.76’lık ortalama ile Ronaldo ve İbrahimovic gibi yıldızların mücadele ettiği İtalya Serie A var

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Futbol heyecanı Koronavirüs gölgesinde yaşanırken oynanan maçlardaki gol kısırlığı seyir zevkini bir hayli azaltmış durumda... Küme düşmenin kaldırılıp 21 takımla mücadelenin verildiği Süper Lig, gol sayısında Avrupa'nın bir hayli gerisinde kaldı. 5 haftada 49 karşılaşma oynanırken 2.37'lik bir gol ortalaması yakalandı. En iyi ortalama maç başı 2.6 gol atan ve liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'un oldu. 5 haftada sadece 2 gol atan ve 0.4'lük ortalama yapan geçen senenin şampiyonu Başakşehir en kötü ortalama ile son sırayı aldı.

4 BÜYÜKLERDE FENERBAHÇE ÖNDE
Dört büyükler içinde rakip filelere 7 gol gönderen (1.4) F.Bahçe en iyi olarak öne çıktı. Sergen Yalçın'ın takımı 5 gollü Beşiktaş 1.3 ortalamada kalırken son üç senede iki kez şampiyonluk tacını takan 6 gollü G.Saray ise 1.2 ortalama tutturdu. Trabzon ise 5 golle 1 ortalamada kaldı.

ZİRVE İTALYA'NIN İSPANYA SONUNCU
AVRUPA'NIN 11 büyük ligi incelendiğinde ilk sıra Cristiano Ronaldo ve Ibrahimovic gibi yıldızların mücadele ettiği İtalya Serie A'nın oldu. İtalya'da 3.76 olan ortalamayı, İngiltere Premier Lig 3.72 ile takip etti. Bundesliga'da (Almanya) 3.08, Belçika'da 3.05 olarak kayıtlara geçti. En şaşırtıcı olanı ise Türkiye'nin de gerisinde kalan La Liga'da yaşandı. İspanyollar 2.15 ortalamayla son sıraya demir attı.

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