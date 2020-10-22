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Yalçın, Ljajic’in üzerine Titriyor

Deneyimli hoca, yeni sezona geçtiğimiz yıldan da kötü başlayan Boşnak yıldızı ayağa kaldırmak için seferberlik ilan etti

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Yalçın, Ljajic’in üzerine Titriyor
Geçtiğimiz sezondan bu yana performansı tartışılan Adem Ljajic, yeni sezonda da beklentilerin çok uzağında kaldı. Yıldız futbolcunun performansı dışında, fiziksel olarak da kötüye gitmesi teknik heyeti endişelendiriyor. Elindeki en kreatif ve yetenekli oyuncu gözüyle baktığı Ljajic'i kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın, talebesine forma şansı vererek güvenini gösterecek. Deneyimli hoca, özel program eşliğinde salonda ekstra çalışmalar yapan 29 yaşındaki yıldızı Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

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Yalçın, Ljajic’in üzerine Titriyor
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