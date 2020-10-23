Angers geriden geldi! Rennes 1-2 Angers

Fransa Ligue 1'de Rennes sahasında Angers'i ağırladı. Ev sahibi takım öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadelede, Rennes'i öne geçiren gol 18. dakikada Adrien Hunou'dan geldi. 27. dakikada Sofiane Boufal ile beraberliği yakalayan Angers, 57. dakikada ise Angelo Fulgini ile öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Angers, Rennes deplasmanından 3 puanla döndü. Bu sonucun ardından Rennes 15 puanda kalırken, Angers ise 13 puana yükseldi.

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