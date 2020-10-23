Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’da tarih yazdı

Avrupa’da tarih yazdı

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Avrupa’da tarih yazdı
UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Yusuf Yazıcı şov vardı. H Grubu'nda Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olan Lille, rakibini 4-1 mağlup ederken 3 gol atan milli futbolcumuz Yusuf, maça damgasını vurdu. 45. dakikada attığı harika golle perdeyi açan Türk yıldız, ikinci yarıda da durmadı. 60 ve 75'te ağları sarsan Yusuf Yazıcı, galibiyette başrol oynadı. Tecrübeli futbolcu Avrupa kupalarındaki ilk gollerine imza attı. Fransızların diğer golü İkone'den geldi. Burak 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik maçta süre almadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Bilim insanlarından corona virüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması! Koronavirüs aşı denemelerinde dünyayı şoke eden gelişme
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanı olası İstanbul depremi için en riskli bölgeye dikkat çekti! Avrupa Yakası ve...
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı?
Son dakika haberi: Kadıköy'ü istila etmişlerdi! Eğer öldürülürse kötü koku saçıyor, hayatta kalırsa yok ediyor...
KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020! KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler?
Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...
Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
Lalin isminin anlamı nedir, ne demek? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına verdiği Lalin ismi ne demektir?
Son dakika haberi: 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte 5 ve 9. sınıfların okula gideceği o tarih...
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da tarih yazdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA