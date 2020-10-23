Avrupa’da tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Yusuf Yazıcı şov vardı. H Grubu'nda Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olan Lille, rakibini 4-1 mağlup ederken 3 gol atan milli futbolcumuz Yusuf, maça damgasını vurdu. 45. dakikada attığı harika golle perdeyi açan Türk yıldız, ikinci yarıda da durmadı. 60 ve 75'teağları sarsan Yusuf Yazıcı,galibiyette başrol oynadı. Tecrübeli futbolcu Avrupa kupalarındaki ilk gollerine imza attı. Fransızların diğer golü İkone'den geldi. Burak 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik maçta süre almadı.