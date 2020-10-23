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Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Belhanda FIFA’ya gitti
G.Saray yönetiminin pandemi dönemindeki zararlar nedeniyle takımdaki oyunculardan istediği indirime sadece iki oyuncu karşı çıkmıştı: Belhanda ve Feghouli... Ancak bu iki oyuncuya da takımın geri kalanı gibi yüzde 15'lik maaş kesintisi uygulandı. Yönetimin bu adımı sonrasında Faslı oyuncu soluğu FIFA'da aldı. Yapılan kesintiyi FIFA'ya şikâyet eden Belhanda'nın ardından Feghouli'nin nasıl bir adım atacağı da merak konusu. Belhanda yıllık 3 milyon 350 bin Euro, Feghouli ise 3 milyon 850 bin Euro alıyor.

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Belhanda FIFA’ya gitti
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