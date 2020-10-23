Belhanda FIFA’ya gitti

G.Saray yönetiminin pandemi dönemindeki zararlar nedeniyle takımdaki oyunculardan istediği indirime sadece iki oyuncu karşı çıkmıştı:Ancak bu iki oyuncuya da takımın geri kalanı gibi yüzde 15'lik maaş kesintisi uygulandı. Yönetimin bu adımı sonrasındaYapılan kesintiyi FIFA'ya şikâyet eden Belhanda'nın ardından Feghouli'nin nasıl bir adım atacağı da merak konusu.Feghouli ise 3 milyon 850 bin Euro alıyor.