Real Madrid, Kovid-19’a yakalanan 10 futbolcusunu oynatamayan Shakhtar Donetsk’e evinde 3-2 yenilince ülke basını tarafından yerden yere vuruldu
Giriş Tarihi: 23.10.2020ABONE OL
Shakhtar Donetsk'e sahasında 3-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kötü bir başlangıç yapan Real Madrid şokta. İspanyol ekibi, Kovid-19'a yakalanan 10 oyuncusundan yararlanamayan Ukrayna ekibi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatırken ikinci devrede gelen 2 gol maçı çevirmeye yetmedi. Teknik direktörZinedine Zidane,talebelerinin gösterilentepkiyi hak etmediğini belirterek, "Ben butakımın başındayım ve bir çözüm bulmakbana bağlı" dedi. İspanyol basını ise Real Madrid'i yerden yere vurdu. Marca, "Her gündaha kötü", AS "Utanç" başlığını attı. Sport ise "Büyük rezalet" manşetiyle çıktı. Shakhtar yenilgisiyle zor bir duruma düşen Real Madrid, La Liga'da yarın Barcelona'ya, salı günü de Devler Ligi'nde M'Gladbach'a konuk olacak.