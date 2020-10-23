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‘Büyük rezalet’

, Kovid-19’a yakalanan 10 futbolcusunu oynatamayan ’e evinde 3-2 yenilince ülke basını tarafından yerden yere vuruldu

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
‘Büyük rezalet’
Shakhtar Donetsk'e sahasında 3-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kötü bir başlangıç yapan Real Madrid şokta. İspanyol ekibi, Kovid-19'a yakalanan 10 oyuncusundan yararlanamayan Ukrayna ekibi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatırken ikinci devrede gelen 2 gol maçı çevirmeye yetmedi. Teknik direktör Zinedine Zidane, talebelerinin gösterilen tepkiyi hak etmediğini belirterek, "Ben bu takımın başındayım ve bir çözüm bulmak bana bağlı" dedi. İspanyol basını ise Real Madrid'i yerden yere vurdu. Marca, "Her gün daha kötü", AS "Utanç" başlığını attı. Sport ise "Büyük rezalet" manşetiyle çıktı. Shakhtar yenilgisiyle zor bir duruma düşen Real Madrid, La Liga'da yarın Barcelona'ya, salı günü de Devler Ligi'nde M'Gladbach'a konuk olacak.

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‘Büyük rezalet’
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