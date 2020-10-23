Elche kazanmaya devam ediyor! Elche 2-1 Valencia

Geçtiğimiz sezon La Liga 2'yi altıncı sırada bitirerek La Liga'ya yükselme hakkı kazanan Elche, çıktığı beşinci lig maçında 3. galibiyetini ligin önemli ekiplerinden Valencia karşısında aldı. Elche'ye galibiyet getiren golleri 19. dakikada Jose Antonio Fernandez Pomares ve 37. dakikada Fidel Chaves de la Torre kaydetti. Valencia'nın tek golü ise 74. dakikada Toni Lato'dan geldi. Elche puanını 5 maç sonunda 10'a yükseltirken, Valencia ise ligdeki yedinci maçının ardından 7 puanda kaldı.Angers geriden geldi! Rennes 1-2 Angers