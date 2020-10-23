Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

'den transfere onay! 'a Gürcü kanat

Son dakika haberleri... Yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan , devre arası için çalışmalara şimdiden başladı. 'da forma giyen Gürcü kanat için teknik direktör 'den onay alan yönetim, girişimlere başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:54 Son Güncelleme: 23.10.2020 18:56 ABONE OL
Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

'da devre arası için çalışmaları başlamış durumda.

Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

Genç ve potansiyelli isimler için çalışmalarını sürdüren , gündemine forması giyen 'yı aldı.

Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

Kazan Reporter, 'ın 19 yaşındaki yıldızı Kvaratskhelia için 'ın devrede olduğunu belirtti.

Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

tarafından transferine onay verildiği belirtilen için 'ın devre arasında teklif yapma hazırlığında olduğu aktarıldı. Oyuncu için Rus ekibi 'ın da çalışmalarının sürdüğü belirtilmekte.

Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

19 yaşındaki Gürcü sol açığın bonservis bedelinin 10 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtilmekte.

Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

Fanatik'in haberine göre , oyuncuyu ilk etapta 1 veya 2 yıllığına kiralamak istese de bu teklif tarafından reddedildi.

Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

Geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak Rustavi'den edilen , bu sezon Premier Ligi'nde formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef eleme adayı kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
Son dakika haberler: Sivas’ta tüyler ürperten olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait...
Tüm dünyayı şoke eden gelişme! Corona virüs aşı denemelerinde SON DAKİKA haberi...
Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!
KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020! KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler?
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Lalin isminin anlamı nedir, ne demek ve neyi ifade ediyor? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına verdiği Lalin ismi ne demektir?
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanı olası İstanbul depremi için en riskli bölgeye dikkat çekti! Avrupa Yakası ve...
15 yaşında öğrenciyle cinsel ilişkiye girmişti... Sapık hostes hakkında dikkat çeken karar! | Son Dakika Haberleri
Mutlulukları gözlerinden okundu! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'dan hastane çıkışı "Lalin" ile ilk poz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA