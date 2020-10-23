Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel’den acı itiraf!

'ın eski yıldızı ’den acı itiraf!

'a Portekiz ekibi Porto'dan rekor bonservis bedeli ile gelen ve sarı kırmızılı takımda geçirdiği 1 sezonda 43 maçta 34 gol 5 asistlik performans gösteren 'den acı bir itiraf geldi. İşte Jardel'in sözleri...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 20:08 ABONE OL
Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel’den acı itiraf!

Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kazandığı kadrosunda yer alan Mario Jardel, geçmişte yaşadığı kötü anıları anlattı.

Daha önce uyuşturucu ile mücadele ettiğini belirten eski golcü, bu esnada futbol camiasından çok az kişinin yanında olduğunu itiraf etti.

Jardel konuşmasında kendisine yardım etmeyen insanlara saygı duyduğunu ancak futbol camiasında çok az kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.

"DEPRESYONDAYDIM"
Öte yandan Jardel, uyuşturucu ile mücadele sırasında ağır bir depresyon geçirdiğini de ifade etti.

"ANNEM VE BABAM DA..."
Eski golcü bunlarla beraber babasının da bir alkol bağımlısını olduğunu ve 42 yaşında kendisini kalp krizinden kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Mario Jardel, annesinin alkol nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 6 ay klinikte yaşadığını anlattı.

YİNE BAŞLADI AMA...
Jardel, annesinin kısa süre önce yeniden alkol kullanmaya başladığını gördüğünü ve bunu engellediğini de sözlerine ekledi.



Fatih Terim'den transfere onay! Galatasaray'a Gürcü kanat

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Sivas’ta akıllara durgunluk veren olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait...
Dün gece MasterChef eleme adayı kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
Tüm dünyayı şoke eden gelişme! Corona virüs aşı denemelerinde SON DAKİKA haberi...
Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!
KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020! KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler?
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
15 yaşında öğrenciyle cinsel ilişkiye girmişti... Sapık hostes hakkında dikkat çeken karar! | Son Dakika Haberleri
Lalin isminin anlamı nedir, ne demek ve neyi ifade ediyor? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına verdiği Lalin ismi ne demektir?
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanı olası İstanbul depremi için en riskli bölgeye dikkat çekti! Avrupa Yakası ve...
Mutlulukları gözlerinden okundu! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'dan hastane çıkışı "Lalin" ile ilk poz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel’den acı itiraf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA