Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel’den acı itiraf!

Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kazandığı kadrosunda yer alan Mario Jardel, geçmişte yaşadığı kötü anıları anlattı.

Daha önce uyuşturucu ile mücadele ettiğini belirten eski golcü, bu esnada futbol camiasından çok az kişinin yanında olduğunu itiraf etti.

Jardel konuşmasında kendisine yardım etmeyen insanlara saygı duyduğunu ancak futbol camiasında çok az kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.



"DEPRESYONDAYDIM"

Öte yandan Jardel, uyuşturucu ile mücadele sırasında ağır bir depresyon geçirdiğini de ifade etti.



"ANNEM VE BABAM DA..."

Eski golcü bunlarla beraber babasının da bir alkol bağımlısını olduğunu ve 42 yaşında kendisini kalp krizinden kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Mario Jardel, annesinin alkol nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 6 ay klinikte yaşadığını anlattı.



YİNE BAŞLADI AMA...

Jardel, annesinin kısa süre önce yeniden alkol kullanmaya başladığını gördüğünü ve bunu engellediğini de sözlerine ekledi.









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