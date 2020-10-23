Kasımpaşa - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Kasımpaşa - Göztepe maçı ile başladı. Süper Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedip bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe, 6'ncı haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Burak Şeker'in yönettiği müsabaka saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



İŞTE MÜCADELENİN 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Hodzic, Koita, Yusuf Erdoğan

Göztepe: İrfan Can, Marko, Yalçın, Atınç, Berkan, Gassama, Massoro, Guilherme, Soner, Halil, Ideye







KASIMPAŞA İLE 15. RANDEVU

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.



KASIMPAŞA'DA 2 FUTBOLCU CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk eden olan Kasımpaşa'da 2 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı. İstanbul ekibi, oyuncuların izolasyon, tedavi ve takip protokollerinin başladığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız corona virüs testlerinin neticesinde, 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.