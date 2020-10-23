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Köln deplasmanda puanı kaptı! 1-1 Köln

Bundesliga’nın beşinci haftasında sahasında Köln’ü ağırladı. Öne geçen ev sahibi Stuttgart, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 23:48 Son Güncelleme: 23.10.2020 23:59 ABONE OL
Köln deplasmanda puanı kaptı! Stuttgart 1-1 Köln

Bundesliga'nın beşinci haftasında Stuttgart sahasında Köln'ü ağırladı. Öne geçen ev sahibi Stuttgart, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Stutgart'ı öne geçiren gol birinci dakikada Orel Mangala'dan geldi. Köln Mangala'nın golüne 23. dakikada Sebastian Andersson'un penaltı golüyle cevap verdi. Mücadele, Andersson ve Mangala'nın golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla, Stuttgart puanını 8'e çıkarırken, ilk 3 maçında 3 yenilgi alan Köln ise geçen haftadan sonra bu hafta da 1 puana razı oldu ve puanını 2'ye çıkardı.

Bundesliga'da önümüzdeki hafta Stuttgart, Schalke 02 deplasmanına konuk olacak. Köln ise sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

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Köln deplasmanda puanı kaptı! Stuttgart 1-1 Köln
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