Larin sürprizi

Oynadığı 6 resmi maçın 4'ünü kaybeden, diğer ikisinde ise birer galibiyet ve beraberlik elde eden Beşiktaş, bu hafta sonu Denizlispor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ancak eldeki 5 kanat oyuncusundansadece Gökhan Töre'nin sağlamolması teknik heyeti düşündürüyor. Hafta boyunca çözüm arayışında olan Sergen Yalçın, Cyle Larin'i sol kanatta denedi. Daha öncekanat oynamışlığı bulunmayan 25yaşındaki Kanadalı forvete FatihKaragümrük'le yapılan ve 5-2 kazanılanhazırlık maçı referans oldu.
HASİC VE ATAKAN 3 MAÇTA YOK Aboubakar'ın fiziksel açıdanbiraz daha geride olmasınedeniyle sol kanadı iki yönlütaşımayacağını düşünen deneyimlihocanın, Larin'in savunmayadönüşlerde de takıma yardımsağlayabileceği kanaatinitaşıdığı belirtildi. Bu arada AjdinHasic ve Atakan Üner'in sahalaradönüşü uzadı. İki yıldızınDenizli, Malatya ve Gaziantepmaçlarını kaçıracağı ancakmilli ara sonrası hazır durumagelebileceği belirtildi.