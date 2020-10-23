Larin sürprizi

Oynadığı 6 resmi maçın 4'ünü kaybeden, diğer ikisinde ise birer galibiyet ve beraberlik elde eden Beşiktaş, bu hafta sonu Denizlispor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.Hafta boyunca çözüm arayışında olan Sergen Yalçın, Cyle Larin'i sol kanatta denedi.deneyimlihocanın, Larin'in savunmayadönüşlerde de takıma yardımsağlayabileceği kanaatinitaşıdığı belirtildi. Bu arada AjdinHasic ve Atakan Üner'in sahalaradönüşü uzadı. İki yıldızınDenizli, Malatya ve Gaziantepmaçlarını kaçıracağı ancakmilli ara sonrası hazır durumagelebileceği belirtildi.