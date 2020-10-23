Orta sahada uçurum var!

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının favorisi sizce kim? Neden?Trabzonspor sezona iyi başlayamadı. Newton'un durumu sıkıntılı. F.Bahçe'de ise moraller süper. Bu durumlar kime ne artı sağlar?Teknik olarak bakarsak, kale, defans, orta saha ve hücum karşılaştırması yapar mısınız?"Bir taraf, diğeri isekoruyamadı. F.Bahçe'ninorta sahasıydı.Yoluna devam ediyor.formda.Buna defans dörtlüsü ve kaleci Altay da eklenebilir"Rüzgârı arkasına almış bir Fenerbahçe takımı var… Maça da daha avantajlı ve daha tehdit eden taraf olarak çıkacak. Bunun nedeni,Çok sert ve çetin bir mücadele bizleri bekliyor.Genç hoca, tecrübeli kadrosunu bu maçta en iyi şekilde kullanacaktır.Trabzonspor için daha ligin 6. haftasında kırılma maçı izleyeceğiz…Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu hafta yatağı yorganı tesislere sermiş, tüm oyuncularına nedengerektiğini anlatmıştır. Ancak bu kez bu baskıyı kaldırabilecek tecrübeli oyunculardan yoksunlar.Başka bir sezon oynamak istiyorlar. Galatasaray derbisinde müthişlerdi. Yakaladıkları ivmeyi bu maçta da korumak isteyecekler. Zaten onları maçın favorisi yapan da bu duygu. Kazandıkları anda en önemli rakiplerinden birini yarıştan koparacaklar.Geçen seneye damga vuran Trabzonspor'un ön üçlüsü bu kez ortalarda yok. Formsuzluk, hastalık ve bozulan takım yapısı onları çok geriye itti.Newton, dirençli, agresif veya tehditkâr bir oyun sergileyemedi.Uğurcan dışında yıldız da çıkaramadılar.Buna defans dörtlüsü ve kalecida eklenebilir. Ön taraftaki organizasyon sorunları devam ediyor. Bu nedenle iki takım adına da defansif-ofansif duran toplar en büyük tehdit.Bu maçta ligdeki Trabzonspor'u seyretmeyiz. Muhakkak çok daha konsantre ve mücadeleci olacaklar. Kart sayısı artabilir, eksik kalmaları büyük ihtimal."Orta alanda F.Bahçe, Trabzonspor'a göre ağır basıyor. Çünkü bu alan Trabzonspor'unbölgesi. Newtondeğiştirmeli ve oyunculara gerçek potansiyellerini gösterebileceği alandaPandemi nedeniyle taraftarın olmadığı maçlar oynanmakta…Taraftar desteğinden yoksunluk söz konusu. Bu da avantajı ortadan kaldıran en büyük etken olsa gerek… Bu yüzden favori sözcüğünün anlamının kalmadığını düşünüyorum. Bunun için de Avrupa liglerinde sürpriz sayılabilecek sonuçları hatırlatmak isterim.Kaçan şampiyonluğunen büyük nedenlerinden birisi yapılantransfer yanlışlarıydı. Sörloth'tan başka takımakatkı yapacak isim yoktu. Nwakaeme ve Ekubansakatlandıktan sonra eğer kenardan gelen oyunculartakıma katkı yapabilseydi sonuç çok daha farklı olabilirdi.Bu sezon Sörloth, Novak ve Sosa'nın ayrılmasındansonra yapılan transferlerin henüz takıma katkı sağlamadıklarınıgördük.Fenerbahçe kalesindemükemmel bir başlangıç yaptı,ise geçen sezonki formundan uzak. Savunmada Fenerbahçe geçen yılki oyuncularından farklı 4 isimle sahada yer alıyor.Trabzonspor'da ise savunmada sorunlar devam ediyor. Başakşehir maçında bireysel anlamda hatalar öne çıktı.Çünkü bu alan Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi. Abdulkadir Parmak'ın oynamadığı maçlarda mücadele gücü yüksek oyuncu olmadığı için rakipler orta saha üstünlüğünü rahatlıkla ele alıyor. Bir de top Trabzonspor'dayken inanılmaz pas hatalarının yapıldığı bir bölge olduğu için rakibe atak olanağı verilmekte.Her şey Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ün bireysel becerilerine kalmış. Ekuban olmadığı zaman rakip savunma arkasına koşu yapan oyuncusu yok.45 yaşında. Almanya doğumlu hoca, aslen Trabzonlu. 2017 yılında teknik direktörlük kariyerine Malatya'da başladı.48 yaşındakiLondradoğumlu. Teknik direktörlükkariyerineTrabzonspor'labaşladı.İki hoca ilk olarak geçen sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Newton'lu Trabzonspor, Erol Bulut'lu Alanyaspor'u 2-0 yenip kupanın sahibi olmuştu.Bulut, F.Bahçe ile 6'sı özel, 5'i lig 11 maçta yenilmedi. (7G-4B)Newton, 5'i hazırlık 5'i lig 10 maçta 3 galibiyet aldı.F.Bahçe geride kalan 5 haftada 7 gol atıp, 4 yedi.Trabzon ligde 5 gol bulup, kalesinde 7 gol gördü.Fenerbahçe, lig maçlarında 23 yıldır Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilmiyor.İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son 8 lig maçının 7'si berabere bitti. F.Bahçe rakibini 2015-16'da 2-0 yendi. Son 4 sezon eşitlik bozulmadı.