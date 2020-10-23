Serie A’da 6 gollü maç! Sassuolo 3-3 Torino

Serie A'da beşinci hafta heyecanı Sassuolo - Torino maçıyla başladı. 6 golün sahne olduğu mücadelede kazanan çıkmadı. 71. dakikaya kadar tek golle girilen karşılaşma, son 19 dakikada ise 5 gole sahne oldu. Torino, 33. dakikada Karol Linetty ile 1-0 öne geçti ve 71. dakikaya kadar üstünlüğünü korudu. Bu dakikada Filip Duricic ile beraberliği sağlayan Sassuolo'ya Torino ekibi, 77. dakikada Belotti, 79. dakikada ise Sasa Lukic ile cevap verdi. Karşılaşmayı 3-1'e getiren Torino, maçı kazandım derken 84'te Vlad Chiricheș, 85'te ise Caputo'nun gollerine engel olamadı ve mücadelede berabere bitti.



Bu sonucun ardından Sassuolo 11 puana yükselirken, Torino ise ligdeki ilk puanını aldı.

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