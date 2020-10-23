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Son dakika: 'da 2 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Son dakika... 'in 6. haftasında bu akşam ile karşılaşacak olan 'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:12 Son Güncelleme: 23.10.2020 16:20 ABONE OL
Son dakika: Kasımpaşa'da 2 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20:00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta uyguladığımız Covid-19 testlerinin neticesinde, 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Kasımpaşa'da 2 futbolcu corona virüsüne yakalandı
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