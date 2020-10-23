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Sumudica’ya 4 maç oğluna 1 yıl ceza!

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Sumudica’ya 4 maç oğluna 1 yıl ceza!
PFDK'dan dün çok ilginç kararlar çıktı. Cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat verdiği gerekçesiyle Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi. Rumen çalıştırıcı Konya, Gençlerbirliği (D), Beşiktaş ve Denizli (D) karşılaşmalarında takımın başında olamayacak. Ayrıca Sumudica'nın teknik ekibinde yer alan oğlu Marius Stefan Sumudica'ya da TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın maçlarda yardımcı antrenör olarak görev verilmesinden dolayı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

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Sumudica’ya 4 maç oğluna 1 yıl ceza!
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