Sumudica’ya 4 maç oğluna 1 yıl ceza!

PFDK'dan dün çok ilginç kararlar çıktı. Cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat verdiği gerekçesiyle Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi. Rumen çalıştırıcı Konya, Gençlerbirliği (D), Beşiktaş ve Denizli (D) karşılaşmalarında takımın başında olamayacak. Ayrıca Sumudica'nın teknik ekibinde yer alan oğluMarius Stefan Sumudica'ya da TFF'ye tesciledilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın maçlardayardımcı antrenör olarak görev verilmesinden dolayı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.