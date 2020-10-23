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Villa Park’ta şov! 0-3

’de ile karşı karşıya geldi. Leeds forvet ’un şov yaptığı karşılaşma, Leeds’in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 00:07 ABONE OL
Villa Park’ta Patrick Bamford şov! Aston Villa 0-3 Leeds United

Premier Lig'deki son 2 maçında Liverpool ve Aston Villa gibi ligin güçlü ekiplerini deviren Aston Villa, sahasında bu senenin bir başka flaş ekibi Leeds United'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Leeds United'ın forveti Patrick Bamford ikinci yarıda sahneye çıkan isim oldu. 55,67 ve 74. Dakikalarda rakip fileleri havalandıran yıldız golcü, takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Leeds, bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, Aston Villa ise 12 puanda kaldı.

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Villa Park’ta Patrick Bamford şov! Aston Villa 0-3 Leeds United
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