Villa Park’ta Patrick Bamford şov! Aston Villa 0-3 Leeds United

Premier Lig'deki son 2 maçında Liverpool ve Aston Villa gibi ligin güçlü ekiplerini deviren Aston Villa, sahasında bu senenin bir başka flaş ekibi Leeds United'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Leeds United'ın forveti Patrick Bamford ikinci yarıda sahneye çıkan isim oldu. 55,67 ve 74. Dakikalarda rakip fileleri havalandıran yıldız golcü, takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Leeds, bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, Aston Villa ise 12 puanda kaldı.

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