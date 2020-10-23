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'nde haftanın 11'ine seçildi

Lille'in 'nde deplasmanda 'ı 4-1 yendiği maçta attığı 3 golle yıldızlaşan tarafından haftanın 11'ine seçildi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 15:32 Son Güncelleme: 23.10.2020 15:38 ABONE OL
Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).

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Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
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