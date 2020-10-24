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Ajax'tan deplasmanında tarihi galibiyet! Venlo 0-13 Ajax

tarihi bir maça sahne oldu. deplasmanında sahaya çıkan Ajax, rakibini 13-0'lık gibi bir skorla mağlup etti. Amsterdam ekibine 3 puanı getiren golleri Ekkelenkamp (2), Traore (5), Huntelaar (2) Martinez, Antony, Blind ve Tadic kaydetti. Bu sonuçla Ajax puanını 15'e çıkardı ve maç fazlasıyla 'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 19:23 Son Güncelleme: 24.10.2020 19:34 ABONE OL
Ajax'tan Venlo deplasmanında tarihi galibiyet! Venlo 0-13 Ajax

Hollanda Ligi tarihi bir maça sahne oldu. Venlo deplasmanında sahaya çıkan Ajax, rakibini 13-0'lık gibi bir skorla mağlup etti. Amsterdam ekibine 3 puanı getiren golleri Ekkelenkamp (2), Traore (5), Huntelaar (2) Martinez, Antony, Blind ve Tadic kaydetti. Bu sonuçla Ajax puanını 15'e çıkardı ve maç fazlasıyla PSV'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu.

VENLO 52'DE KIZARDI!
Ev sahibi ekip VV Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

TARİHİ SKOR!
Ajax, 13-0'lık VV Venlo galibiyetiyle Hollanda Ligi'nde bir maçta 13 gol birden atan ilk takım oldu.

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Ajax'tan Venlo deplasmanında tarihi galibiyet! Venlo 0-13 Ajax
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