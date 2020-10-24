Başakşehir 5-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ligde çıktığı ilk 4 maçta gol dahi atamadan 1 puan alabilen Başakşehir, 5. hafta Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti. Turuncu-lacivertliler Antalyaspor'u da farklı geçti ve çıkışını sürdürdü.

Mücadelede Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, Visca (2), İrfan Can Kahveci, Crivelli ve Giuliano'dan geldi. Konuk Antalyaspor'un ise tek golünü Podolski kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltirken, konuk Antalyaspor 8 puanda kaldı.

Antalyaspor'da Amilton, 41. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, altıpas önüne gelen topa Epureanu kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Aynı dakikada Antalyaspor etkili bir atak geliştirdi. Orgill, iki kişiyi geçip ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Mert'ten seken topu, savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada Medipol Başakşehir, Rafael'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. 11. dakikada penaltı atışı kullanan Visca, topu ve kaleci Boffin'i ayrı köşelere gönderdi ve fileleri havalandırdı: 1-0.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mert, son çizgiye inip ceza sahasına ortasını yaptı. Podolski topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

21. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı kornerde Martin Skrtel ve Ersan Adem Gülüm arasında yaşanan pozisyonda hakem Ali Palabıyık ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada Visca'nın kullandığı penaltıda top kaleci Boffin'den döndü. Boşta kalan topa Visca bir kez daha vurdu ve kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1.

27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Visca, sağ kanattan kazanılan kornerde topu ceza sahası dışında bekleyen İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan gelişine çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

35. dakikada Medipol Başakşehir 4. golünü attı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, savunmanın arkasına hareketlenen Crivelli'ye pasını attı. Fransız oyuncu, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 4-1.

38. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Visca, ceza sahasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan, sağ çaprazdan ayak içiyle plase vuruşunu yaptı, top ters direk dibinden auta gitti.

41. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Amilton, Rafael'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Ali Palabıyık önce Amilton'a sarı kart gösterdi, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında Palabıyık, sarı kartı iptal etti ve Amilton'a kırmızı kartını gösterdi.