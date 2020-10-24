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- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 6. haftasında son şampiyon Medipol , sahasında 'u konuk ediyor. Ligde çıktığı ilk 4 maçta gol dahi atamadan 1 puan alabilen Başakşehir, 5. hafta 'u 2-0 mağlup etmişti. Zorlu Başakşehir - Antalyaspor maçı öncesi iki takımın 11'i de belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:05 Son Güncelleme: 24.10.2020 18:24 ABONE OL
Başakşehir - Antalyaspor | İLK 11'LER BELLİ OLDU

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Akdeniz ekibi 8 puan elde etti.

11'LER BELLİ OLDU!

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Veysel, Mert, Nuri, Bünyamin, Amilton, Podolski, Orgill

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Başakşehir - Antalyaspor | İLK 11'LER BELLİ OLDU
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