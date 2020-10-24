Başakşehir - Antalyaspor | İLK 11'LER BELLİ OLDU

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.
Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Akdeniz ekibi 8 puan elde etti.
11'LER BELLİ OLDU!
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Veysel, Mert, Nuri, Bünyamin, Amilton, Podolski, Orgill