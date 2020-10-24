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rakibini 5'ledi! Bayern Münih 5-0

Bundesliga'nın beşinci haftasında son şampiyon sahasında 'u ağırladı. Mücadele, ev sahibi ekibin 5*0 üstünlüğüyle sona erdi. 3 gol atan Lewandowski, 5 hafta sonunda gol sayısını 10'a çıkardı.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 19:38 ABONE OL
Bayern Münih rakibini 5'ledi! Bayern Münih 5-0 Eintracht Frankfurt

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt'u Allianz Arena'da konuk etti.

İlk yarıyı 10. ve 26. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan Bavyera ekibi, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek 60. dakikada Lewandowski, 72. dakikada Leroy Sane ve 90. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 8 puanda kaldı.

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Bayern Münih rakibini 5'ledi! Bayern Münih 5-0 Eintracht Frankfurt
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