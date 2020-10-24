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Erzurumspor - | CANLI

, 'in 6. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başladı. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Arda Kardeşler'in yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ile Volkan Narinç. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 17:47 Son Güncelleme: 24.10.2020 19:51 ABONE OL
BB Erzurumspor - Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Arda Kardeşler'in yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ile Volkan Narinç. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

MÜCADELENİN 11'LERİ
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes
Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao



3. RANDEVU
BB Erzurumspor ile Galatasaray bugüne kadar 2 resmi maçta karşılaştı. İki takım daha önce Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan'ın 2 golüne, Erzurum ekibi 1 gol ile karşılık verdi.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray Süper Lig'in ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da Kasımpaşa ve Alanyaspor'a yenildi. Aslan, geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı ile birlikte bu kötü seriyi bitirip, çıkışa geçmek istiyor.

2 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da BB Erzurumspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta İstanbul'da oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

ETEBO CEZALI
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmüştü.

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BB Erzurumspor - Galatasaray | CANLI
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