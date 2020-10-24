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'ta teklike kapıda! Muhammed Elneny'den sonra...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'tan ayrılan ve sezon pandemi nedeniyle maaşlarını alamayan Loris Karius, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun ardından Muhammed Elneny ve Abdoulay Diaby de siyah-beyazlı kulübü 'ya şikayet etti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş için büyük bir tehlikenin kapıda olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:47 Son Güncelleme: 24.10.2020 10:49 ABONE OL
Beşiktaş'ta teklike kapıda! Muhammed Elneny'den sonra...

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle Beşiktaş'ta maaşlarını alamayan Loris Karius, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho, siyah beyazlıları FIFA'ya şikayet etmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arsenal'e dönen Elneny ve şu anda Getafe'de forma giyen Diaby'in de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği kaydedildi.

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BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA!

Öte yandan siyah beyazlılar için FIFA'ya yapılan üst üste şikayetlerin ardından dev tehlikenin kapıda olduğu kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, transfer cezası alabilir.

CEZA NE ZAMAN GELEBİLİR?

FIFA'nın siyah-beyazlı kulübe Avrupa Kupaları'nda oynama ve transfer izni verdiği ama ocak ayındaki ara dönemde FIFA'da beklenen bu dosyaların çözümlenmemesi durumunda bu kez cezanının verilebileceği öğrenildi. Göreve başladığı dönemden bu yana borçları kapatmak için uğraşan yönetim, şimdi de oyunculaın alacaklarını tahsil etmek için çözüm arıyor.

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Beşiktaş'ta teklike kapıda! Muhammed Elneny'den sonra...
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